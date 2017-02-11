Легендарная конькобежка планирует выступить на Олимпиаде в 50-летнем возрасте

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Пятикратная олимпийская чемпионка немецкая конькобежка Клаудия Пехштайн заявила «Р-Спорт», что не исключает возможности остаться в спорте до Олимпийских игр 2022 года.

Пехштайн, которой в конце февраля исполнится 45 лет, сегодня в южнокорейском Канныне завоевала свою тридцатую медаль чемпионатов мира на отдельных дистанциях (5000 метров, серебро).

«Я ничего не исключаю, все возможно, - сказала Пехштайн, отвечая на вопрос, не собирается ли она на Олимпиаду-2022 в Пекине. - Я не знаю, сколько у меня медалей на отдельных дистанциях.

Когда мне задают такие вопросы, я спрашиваю у немецких журналистов, у них там всегда под рукой раскладка со статистикой.

Я знаю только, что у меня девять олимпийских медалей, и я очень хочу десятую. Если подиум через год на Олимпиаде будет таким, как сегодня, я буду очень рада».

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«После разбирательства с ISU, после того, как я не смогла выступить в Ванкувере, я постоянно боролась за свои права. У меня много медалей разных достоинств и всех цветов, но вся эта ситуация мотивировала меня продолжать борьбу и продолжать выступать дальше», - заключила Клаудия.

В 2009 году в крови Пехштайн обнаружили аномальные изменения, и её сняли с соревнований.

3 июля 2009 года Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил дисквалификацию на два года, из-за чего она пропустила Олимпиаду-2010 в Ванкувере.

Сама Пехштайн всегда утверждала, что допинг не принимала, и подавала апелляцию в арбитражный спортивный суд в Лозанне, однако она была отклонена. По окончании дисквалификации ряд чиновников ISU признавали, что совершили ошибку.

15 марта 2010 года медики, проводившие полное медицинское обследование Пехштайн объявили, что причиной аномальных изменений в крови спортсменки является наследственная болезнь крови - сфероцитоз.


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