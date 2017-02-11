Фуркад помирился с Шипулиным и ждет приглашения выпить водки

Сильнейший биатлонист мира француз Мартен Фуркад заявил, что неприятный инцидент во время церемонии награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене не повлияет на его отношения с россиянином Антоном Шипулиным. Об этом сообщает ТАСС.

«Антона я знаю уже десять лет, и то, что произошло на пьедестале два дня назад, не повлияет на наши хорошие отношения. Я продолжаю хорошо думать о нем и знаю, что он такого же мнения обо мне. Мы предпочтем забыть об этом, словно ничего и не было», - приводит ТАСС слова французского биатлониста.

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В пятницу главный тренер биатлонной сборной России Александр Касперович сообщил, что команда хочет пригласить французов на чай.

«На чай обычно приглашают британцы. Я жду, что они пригласят меня выпить водки»,

- отметил Фуркад.

Шипулин в эфире «Матч ТВ» также заявил, что помирился с французом. По его словам, в этом конфликте каждый почерпнул что-то свое. «Я понял его позицию, он понял мою. Мы не пришли к определенному компромиссу, но пришли к тому, что мы приехали на чемпионат мира, здесь нужно соревноваться, показывать хороший результат, по крайней мере, стараться, и не заниматься политикой, поэтому мы решили помириться, возобновить нормальные отношения», - сказал лучший российский биатлонист.

На церемонии награждения после смешанной эстафеты 9 февраля Шипулин и его партнер по команде Александр Логинов

не пожали французу руку, из-за чего тот попытался покинуть церемонию.

После субботней спринтерской гонки состоялось примирительное рукопожатие Фуркада и Шипулина. Француз занял в спринте третье место, а россиянин – только 21-е. Выиграл спринтерскую гонку немец Бенедикт Долль.

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