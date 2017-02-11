Youtube шокирован видео жуткого падения горнолыжника на ЧМ в Санкт-Морие

На Ютуб опубликовано видео страшного падения горнолыжника из Монако Оливье Жено во время заезда на ЧМ в Швейцарии.

Горнолыжник из Монако Оливье Жено получил серьезные травмы после жуткого падения во время заезда в супергиганте на чемпионате мира в швейцарском Санкт-Морице.

На шокирующих кадрах видео, появившегося на видеохостинге YouTube, запечатлен момент, как горнолыжник потерял равновесие перед поворотом и на всей скорости тяжело приземлился на спину.

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После инцидента спортсмен был госпитализирован на вертолете.

По информации AFP, медики диагностировали у 28-летнего горнолыжника сотрясение мозга и ушиб легкого.

В настоящее время состояние Жено стабильное.

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