Перед матчем теннисного Кубка Федерации прозвучал гимн Третьего рейха

Композиция была исполнена перед очной встречей американки Элисон Риске и немки Андреа Петкович.

«Это верх невежества. Никогда в жизни я не испытывала такого проявления неуважения к себе, не говоря уже о Кубке Федерации, в котором я играю уже 13 лет. Это худшее, что когда-либо со мной происходило», — заявила Петкович.

Twitter

The USTA extends a sincere apology to the German Fed Cup team & fans 4 the outdated National Anthem. This mistake will not occur again. pic.twitter.com/4LyG3ACe5u— USTA (@usta) 11 February 2017