Российские хоккеисты досрочно победили в Евротуре

 

Фото: AP/Scanpix

Сборная России благодаря победе над командой Чехии со счетом 4:2 в заключительном матче Шведских хоккейных игр досрочно стала победителем Евротура.

В воскресенье в составе нашего коллектива отличились Сергей Шумаков (12'), Анатолий Голышев (36') и Максим Шалунов (47', 55'). У чехов шайбы в ворота Ильи Самсонова забросили Радан Ленц (22') и Лукаш Радил (32').

«Для меня не было принципиально отстоять насухо - главное, что мы победили. Мне было без разницы, сколько пропущу - одну, две, три или пять шайб», - сказал журналистам 19-летний Самсонов, дебютировавший в главной команде страны.

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Благодаря успеху в воскресенье в матче с чехами россияне набрали в общем зачете 24 очка и стали недосягаемыми для ближайшего преследователя - команды Чехии (12).

Команда Олега Знарка также победила и на Шведских хоккейных играх. После сегодняшней победы россияне набрали девять очков и гарантировали себе первое место в турнирной таблице. У ближайших преследователей - чехов и шведов в активе по три очка.

В последнем матче турнира сборная Швеции сыграет с командой Финляндии.


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