Самый высокооплачиваемый футболист мира провел год без голов

Аргентинский нападающий китайского клуба «Хэбэй Форчун» Эсекиэль Лавесси, названный самым высокооплачиваемым футболистом мира, не отметился ни одним голом за последний год. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В июне 2016 Лавесси сломал руку в полуфинальном матче Кубка Америки-2016 между аргентинцами и командой США и по возвращении в Китай потерял место в основном составе «Хэбэй Форчун». За это время он провел за команду лишь 10 матчей и не забил ни одного мяча.

Лавесси зарабатывает 577 тысяч евро (620 тысяч долларов) в неделю, что делает его самым высокооплачиваемым футболистом мира. Он подписал контракт с «Хэбэй Форчун» 12 февраля 2016 года, перебравшись в Китай из французского «Пари-Сен Жермен».

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31-летний аргентинец известен выступлениями за итальянский «Наполи» (156 матчей, 38 голов) и ПСЖ (125 матчей, 27 мячей). С 2007 года он принял участие в 51 встрече за сборную Аргентины, в которых отметился 9 забитыми мячами.