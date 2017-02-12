Женатая пара Бьорндален и Домрачева выиграли медали ЧМ в один день

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Норвежец Оле-Эйнар Бьорндален и белоруска Дарья Домрачева стали первой с 2004 жентатой парой, выигравшей медали чемпионата мира в один день.

На чемпионате мира-2004 француз Рафаэль Пуаре был вторым в гонке преследования, а его супруга Лив-Грете одержала победу.

На том же турнире Рафаэль и Лив-Грете выиграли награды в одной дисциплине – золотые медали в масс-стартах.

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Напомним, что сегодня Дарья Домрачева стала второй в гонке преследования на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене, а Оле-Эйнар Бьорндален завоевал «бронзу» в аналогичной дисциплине.

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