Женатая пара Бьорндален и Домрачева выиграли медали ЧМ в один день

Норвежец Оле-Эйнар Бьорндален и белоруска Дарья Домрачева стали первой с 2004 жентатой парой, выигравшей медали чемпионата мира в один день.
На чемпионате мира-2004 француз Рафаэль Пуаре был вторым в гонке преследования, а его супруга Лив-Грете одержала победу.
На том же турнире Рафаэль и Лив-Грете выиграли награды в одной дисциплине – золотые медали в масс-стартах.
Напомним, что сегодня Дарья Домрачева стала второй в гонке преследования на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене, а Оле-Эйнар Бьорндален завоевал «бронзу» в аналогичной дисциплине.Еще по этой теме