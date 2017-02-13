Суд США обвинил Поветкина в приеме мельдония после его запрета

Александр Поветкин
 

Александр Поветкин. Фото: Anton Novoderezhkin/TASS/Scanpix

Коллегия присяжных заседателей федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк постановила, что российский боксер Александр Поветкин принимал мельдоний после его внесения в список запрещенных препаратов. Об этом сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, слова которого в понедельник, 13 февраля, приводит ТАСС.

«Первую инстанцию с присяжными мы проиграли. Суд пока рассматривал только одну тему: принимал ли Поветкин мельдоний конкретно в запрещенный период? Они посчитали, что Поветкин почему-то принимал его в запрещенный период», — рассказал Рябинский, отметив, что спортсмен продолжит профессиональную карьеру.

«Мы, конечно, будем организовать Саше бои, он будет боксировать по другим версиям. Его карьера продолжится», — рассказал промоутер.

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Российский боксер был обвинен в употреблении допинга перед боем с американцем Деонтеем Уайлдером, который должен был состояться в мае 2016 года в Москве. В ходе слушаний он отметил, что принимал мельдоний, который был обнаружен в его организме перед поединком с Уайлдером, по рекомендации врача Максима Красавина в начале сентября 2015 года во время тренировок в Казахстане. Вместе с тем боксер настаивал, что после того, как 1 января 2016 мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов, он его не употреблял.

После обнаружения следов мельдония в крови Поветкина его бой с Уайлдером был сорван. Около месяца спустя американец и промоутерская компания DiBella Entertainment Inc обвинили россиянина в приеме запрещенного препарата и нарушении условий проведения поединка и через суд потребовали выплатить около 5 миллионов долларов. Поветкин и промоутерская компания «Мир бокса» подали ответный иск, потребовав от американской стороны 34,5 миллиона долларов за ущерб репутации и срыв боя.

17 декабря 2016-го сорвался еще один бой россиянина — за звание временного чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном. Тот отказался боксировать после обнаружения в пробе россиянина остарина.

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