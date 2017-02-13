Фуркада исключили из сборной Франции по биатлону

Симон Фуркад
 

Симон Фуркад. Фото: AP/Scanpix

Французский биатлонист Симон Фуркад, старший брат лидера общего зачета Кубка мира Мартена Фуркада, исключен из состава сборной на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене из-за низких результатов. Об этом сообщает L'Equipe со ссылкой на тренера национальной команды Стефана Бутье.

«Фуркад занял 85-е место в спринте, это не тот результат, которого мы ожидаем от спортсмена в его возрасте. Он не сможет добиться успеха на этом чемпионате, поэтому мы решили заменить его на молодого биатлониста», — рассказал Бутье, отметив, что место Фуркада-старшего займет 22-летний Фабьен Клод.

«Мы рассчитываем на Клода в будущем. Он получит шанс посоревноваться в условиях жесткой конкуренции», — подчеркнул специалист.

Реклама

32-летний Фуркад пришел к финишу 85-м в спринтерской гонке, которая состоялась 11 февраля. Победителем стал представитель Германии Бенедикт Долль. Мартен Фуркад занял третье место.

Клод является двукратным чемпионом мира среди юниоров. 16 февраля он выйдет на старт в индивидуальной гонке на 20 километров.

Еще по этой теме
Фуркад объяснил свой уход с церемонии награждения

Фуркад объяснил свой уход с церемонии награждения

«Мы – гордая нация»: Шипулин и Фуркад схлестнулись из-за Логинова

«Мы – гордая нация»: Шипулин и Фуркад схлестнулись из-за Логинова

Фуркад помирился с Шипулиным и ждет приглашения выпить водки

Фуркад помирился с Шипулиным и ждет приглашения выпить водки


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Saulkrastu pag., 90000 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 750000 EUR

reklama.vesti.lv

В iPhone 8 установят дисплей от Samsung Hi-Tech

В iPhone 8 установят дисплей от Samsung

В Красноярске жители засняли собаку, выгуливающую «Мерседес» Hi-Tech

В Красноярске жители засняли собаку, выгуливающую «Мерседес»

Современная Лолита с угольно-черным цветом кожи покоряет мир Wo&Men

Современная Лолита с угольно-черным цветом кожи покоряет мир

Глава Apple назвал одну из «важнейших мировых проблем» Hi-Tech

Глава Apple назвал одну из «важнейших мировых проблем»

Полуголую Бритни Спирс сравнили с Волочковой Wo&Men

Полуголую Бритни Спирс сравнили с Волочковой

Биатлон

TVNET спрашивает

Чего ты ждешь от погоды в ближайшее время? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дома, Юрмала
Продают Дома, Юрмала 70 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 1 143 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
LEAN SISTĒMAS VADĪTĀJS (PIEGĀ ...
LEAN SISTĒMAS VADĪTĀJS (PIEGĀ ...
CHIEF FINANCIAL OFFICER
CHIEF FINANCIAL OFFICER
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
http://alkoutlet.lv

Темы

 