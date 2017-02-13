Фуркада исключили из сборной Франции по биатлону

Французский биатлонист Симон Фуркад, старший брат лидера общего зачета Кубка мира Мартена Фуркада, исключен из состава сборной на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене из-за низких результатов. Об этом сообщает L'Equipe со ссылкой на тренера национальной команды Стефана Бутье.

«Фуркад занял 85-е место в спринте, это не тот результат, которого мы ожидаем от спортсмена в его возрасте. Он не сможет добиться успеха на этом чемпионате, поэтому мы решили заменить его на молодого биатлониста», — рассказал Бутье, отметив, что место Фуркада-старшего займет 22-летний Фабьен Клод.

«Мы рассчитываем на Клода в будущем. Он получит шанс посоревноваться в условиях жесткой конкуренции», — подчеркнул специалист.

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32-летний Фуркад пришел к финишу 85-м в спринтерской гонке, которая состоялась 11 февраля. Победителем стал представитель Германии Бенедикт Долль. Мартен Фуркад занял третье место.

Клод является двукратным чемпионом мира среди юниоров. 16 февраля он выйдет на старт в индивидуальной гонке на 20 километров.

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