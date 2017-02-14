Мутко: 14 российским спортсменам разрешили принимать запрещенные препараты

Виталий Мутко
 

Виталий Мутко. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Британское антидопинговое агентство выдало российским спортсменам 14 терапевтических разрешений на прием запрещенных препаратов по состоянию здоровья. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко, передает «Интерфакс».

По его словам, в некоторых странах этот показатель достигает 250.

«Британское антидопинговое агентство за 2016 год выдало российским спортсменам 14 терапевтических разрешений. Я не буду называть другие сборные в мире, которые имеют по 250 терапевтических исключений.

Вся сборная больна и имеет справки, принимая запрещенный аппарат, за который российского спортсмена дисквалифицируют»,

— сказал Мутко.

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Вице-премьер также отметил, что в некоторых странах существуют методики, когда спортсмена в детстве делают больным, чтобы он на протяжении спортивной карьеры получал разрешение на использование препаратов из запрещенного перечня.


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