Мутко: 14 российским спортсменам разрешили принимать запрещенные препараты

Британское антидопинговое агентство выдало российским спортсменам 14 терапевтических разрешений на прием запрещенных препаратов по состоянию здоровья. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко, передает «Интерфакс».

По его словам, в некоторых странах этот показатель достигает 250.

«Британское антидопинговое агентство за 2016 год выдало российским спортсменам 14 терапевтических разрешений. Я не буду называть другие сборные в мире, которые имеют по 250 терапевтических исключений.

Вся сборная больна и имеет справки, принимая запрещенный аппарат, за который российского спортсмена дисквалифицируют»,

— сказал Мутко.

Реклама

Вице-премьер также отметил, что в некоторых странах существуют методики, когда спортсмена в детстве делают больным, чтобы он на протяжении спортивной карьеры получал разрешение на использование препаратов из запрещенного перечня.