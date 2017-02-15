Болт: Хочу достигнуть в футболе уровня, как у Руни

Ямайский бегун Усэйн Болт является большим поклонником футбола. Спортсмен не скрывает своей любви к Манчестер Юнайтед и очень хотел бы начать карьеру футболиста.

«Я многое хочу сделать, но не знаю, куда иду, и что буду делать. Всегда хотел попробовать себя в футболе – посмотрим, что получится», – заявил Болт.

«Хочу попробовать себя на любом уровне, посмотреть, приношу ли я какую-то пользу, потому что все время играю в футбол с друзьями и думаю, что у меня отлично получается. Не скажу, что хочу стать лучшим футболистом мира. Нет, я просто хочу достичь хорошего уровня, как у Уэйна Руни», – скромничает ямаец.

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