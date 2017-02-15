Призер ОИ-2012 по велоспорту из Австралии решил выступать за Россию

Бронзовый призер Олимпиады 2012 года по велоспорту австралиец Шейн Перкинс принял решение выступать за Россию на международных турнирах. Об этом спортсмен написал на своей странице в Facebook, приложив к публикации свое фото в форме российской национальной команды.

«Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) предоставила мне возможность отобраться на Игры-2020 в Токио. Для меня это очень важно, поскольку мой отец выступал там на Олимпиаде-1964. Я оповестил о своем решении руководство Ассоциации велоспорта Австралии, которое не против», — заявил 30-летний спортсмен.

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Велосипедист намерен получить российское гражданство, но не планирует отказываться от австралийского. Генеральный секретарь ФВСР Юрий Кучерявый в интервью ТАСС не стал опровергать слова Перкинса, но отметил, что федерация пока воздержится от официальных комментариев.

Перкинс завоевал бронзу Игр в Лондоне в спринте, он также является двукратным чемпионом мира (2011, 2012). Спортсмен не был включен в основной состав сборной Австралии на Игры-2016 в Рио-де-Жанейро, оказавшись в числе резервистов.