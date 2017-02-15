Призер ОИ-2012 по велоспорту из Австралии решил выступать за Россию

 

Фото: AP/Scanpix

Бронзовый призер Олимпиады 2012 года по велоспорту австралиец Шейн Перкинс принял решение выступать за Россию на международных турнирах. Об этом спортсмен написал на своей странице в Facebook, приложив к публикации свое фото в форме российской национальной команды.

«Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) предоставила мне возможность отобраться на Игры-2020 в Токио. Для меня это очень важно, поскольку мой отец выступал там на Олимпиаде-1964. Я оповестил о своем решении руководство Ассоциации велоспорта Австралии, которое не против», — заявил 30-летний спортсмен.

Facebook

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Велосипедист намерен получить российское гражданство, но не планирует отказываться от австралийского. Генеральный секретарь ФВСР Юрий Кучерявый в интервью ТАСС не стал опровергать слова Перкинса, но отметил, что федерация пока воздержится от официальных комментариев.

Перкинс завоевал бронзу Игр в Лондоне в спринте, он также является двукратным чемпионом мира (2011, 2012). Спортсмен не был включен в основной состав сборной Австралии на Игры-2016 в Рио-де-Жанейро, оказавшись в числе резервистов.


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