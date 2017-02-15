Слуцкого обязали публично извиниться перед футбольными арбитрами

Леонид Слуцкий
 

Леонид Слуцкий. Фото: AP/Scanpix

В среду в Доме футбола состоялось первое заседание Комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) под председательством его нового главы Семена Андреева.

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Среди прочего на заседании было рассмотрено дело бывшего тренера московского ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого, который в эфире детской телепередачи негативно высказался о российских судьях.

В июне прошлого года в программе «Детский вопрос» на канале «Матч ТВ» он заявил аудитории, что «если человек является российским арбитром, то его уже можно ударить».

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Судьи РФПЛ требовали от Слуцкого извинений, тогда как сам тренер настаивал, что его слова были всего лишь шуткой. При этом он выражал готовность принять любое решение комитета по этике.

«Члены комитета единогласно осудили то высказывание Слуцкого. И приняли решение вынести Слуцкому замечание. Первое. И рекомендовать ему организовать публичное извинение СМИ перед арбитрами», - огласил Андреев вердикт комиссии «Спорт-Экспрессу».

Тренеру предложено принести соответствующие извинения в эфире канала «Матч ТВ», где проходила передача. При этом во временные рамки его не ставят, так как специалист в настоящее время проходит обучение за границей.

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