Тренер рассказал подробности смерти 14-летнего хоккеиста «Витязя»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Тренер детской команды подольского хоккейного клуба «Витязь» для игроков 2003 года рождения Вячеслав Курочкин рассказал подробности инцидента, в результате которого умер один из его воспитанников. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Я последним уходил со льда, оглянулся, закрыл борт и пошел к себе переодеваться. Через несколько минут ко мне прибегает один из родителей и говорит, что Илье Солнышкину плохо, он без сознания. Конечно, все бросаю и бегу туда. Дети напуганы, мальчишка лежит без сознания, голова набок», — рассказал Курочкин.

Специалист отметил, что пытался разобраться в произошедшем, но его воспитанники выдвигают разные версии случившегося.

«Вроде бы дрались-боролись, кто-то кого толкнул. В основном, все так: Илья пошел на Станислава Ярового, их разнял Иван Чурюканов. Вроде бы, Илье стало плохо, он оперся на скамейку, а потом упал», — добавил тренер.

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По информации телеканала «360», мальчик увлекся хоккеем в Санкт-Петербурге, занимался этим видом спорта с пяти лет. Отец Ильи Роман Солнышкин рассказал, что семья специально переехала в Подольск, поскольку хоккейная школа в столичном регионе считается одной из сильнейших в стране.

Во вторник, 14 февраля, Курочкин и его коллега Дмитрий Дубровский были отстранены от работы до выяснения обстоятельств гибели подростка. Хоккеист умер 11 февраля после тренировки своей команды.

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