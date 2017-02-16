Ягр отметил 45-летие и набрал 1900-е очко в НХЛ

Чешский нападающий «Флорида Пантерс» Яромир Ягр сделал голевую передачу во встрече регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе Шаркс» и набрал 1900-е очко в лиге. Видео размещено в Twitter НХЛ.

Встреча прошла в ночь на четверг, 16 февраля, и завершилась победой «Пантерс» в овертайме со счетом 6:5. В день игры Ягру исполнилось 45 лет.

Чех находится на втором месте за всю историю НХЛ по количеству набранных очков. Лидирует по этому показателю канадец Уэйн Гретцки (2857 очков).

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