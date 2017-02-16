Томас Дукурс дисквалифицирован за махинации с инвентарем

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала латвийского скелетониста Томаса Дукурса за использование запрещенного инвентаря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Срок дисквалификации не уточняется.

Отмечается, что спортсмен использовал инвентарь, содержащий детали из запрещенных материалов. Результат Дукурса на этапе Кубка мира в австрийском Иглсе — четвертое место — был аннулирован.

Победу на этапе КМ одержал брат Дукурса Мартин. Второе место занял россиянин Александр Третьяков, третье — Юн Сон Бин из Южной Кореи.

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В декабре прошлого года Дукурс признался, что российские коллеги смотрят на его соотечественников с укоризной после решения IBSF о переносе чемпионата мира 2017 года из Сочи. Сам латвийский скелетонист одобрил решение о переносе.

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