Томас Дукурс дисквалифицирован за махинации с инвентарем

Томас Дукурс
 

Томас Дукурс. Фото: EPA/LETA

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала латвийского скелетониста Томаса Дукурса за использование запрещенного инвентаря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Срок дисквалификации не уточняется.

Отмечается, что спортсмен использовал инвентарь, содержащий детали из запрещенных материалов. Результат Дукурса на этапе Кубка мира в австрийском Иглсе — четвертое место — был аннулирован.

Победу на этапе КМ одержал брат Дукурса Мартин. Второе место занял россиянин Александр Третьяков, третье — Юн Сон Бин из Южной Кореи.

Реклама

В декабре прошлого года Дукурс признался, что российские коллеги смотрят на его соотечественников с укоризной после решения IBSF о переносе чемпионата мира 2017 года из Сочи. Сам латвийский скелетонист одобрил решение о переносе.

Еще по этой теме
Тотальный триумф братьев Дукурсов на чемпионате Европы

Тотальный триумф братьев Дукурсов на чемпионате Европы

Кубок мира по скелетону: победил россиянин, у Дукурсов - худший результат в сезоне

Кубок мира по скелетону: победил россиянин, у Дукурсов - худший результат в сезоне

Мартин Дукурс одержал убедительную победу на этапе Кубка мира

Мартин Дукурс одержал убедительную победу на этапе Кубка мира


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Sigulda, 179000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 76580 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR

reklama.vesti.lv

Полиция думала, что это розыгрыш, но догадалась, что происходит Hi-Tech

Полиция думала, что это розыгрыш, но догадалась, что происходит

Ученые открыли новое свойство витамина D Hi-Tech

Ученые открыли новое свойство витамина D

Сестра Фриске опубликовала страшное пророческое фото певицы Showbiz

Сестра Фриске опубликовала страшное пророческое фото певицы

Орбакайте ответила на угрозы украинских радикалов Showbiz

Орбакайте ответила на угрозы украинских радикалов

Найден трактат Черчилля об инопланетянах Hi-Tech

Найден трактат Черчилля об инопланетянах

TVNET спрашивает

Какие новости вас огорчают больше всего? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дома, Юрмала
Продают Дома, Юрмала 70 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 1 143 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРЖ ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРЖ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 