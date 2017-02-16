Дубль Дарзиньша принес победу рижскому «Динамо»

В четверг рижское «Динамо» провело предпоследний матч в рамках этого сезона КХЛ. В домашней игре против тольяттинской «Лады», за которую выступают голкипер Эдгар Масальскис и защитник Кристап Сотниекс, а тренером является Артис Аболс, рижане одержали победу в овертайме со счетом 2:1, причем обе шайбы на свой счет записал Лаурис Дарзиньш.

Первый период:

Первый период начался в равной борьбе, соперники «прощупывали» друг друга, играя в основном в центре площадки и по бортам.

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Постепенно в игру начали вступать и вратари, однако территориального преимущества ни у одной из команд по-прежнему не было.

На 7-й минуте матча две минуты штрафа получил Оскар Цибульскис. В меньшинстве рижане выстояли уверенно, а после возвращение Цибульскиса на лед устроили затяжную атаку - раз за разом они бросали по воротам Масальскиса, однако тот действовал уверенно.

Несмотря на значительное количество опасных моментов, счет открыли гости -

автором шайбы, заброшенной на 14-й минуте периода, стал Глеб Корягин.

Вскоре после этого на скамейку штрафников за атаку игрока, не владеющего клюшкой, отправился Ральф Фрейбергс. За две минуты большинства «Лада» пробить Калниньша не сумела, после чего рижане вновь начали атаковать.

Одна из таких атак завершилась стычкой у ворот Масальскиса, после чего за 9 секунд до перерыва за грубость был удален Колтон Гиллис. Примечательно, что санкций против Андрея Иванова, также участвовавшего в стычке, не последовало.

В итоге, период так и завершился со счетом 1:0 в пользу россиян, а после сирены хоккеисты устроили новую потасовку, но до серьезного выяснения отношений дело так и не дошло, а арбитры ограничились обоюдным удалением.

Второй период:

Второй период начался при сильном давлении гостей, что не удивительно, так как Гиллис по-прежнему находился на скамейке штрафников. Однако атаки «Лады» продолжились и при игре в равных составах.

Постепенно ситуация на площадке выровнялась, и обе команды подолгу запирали противников в зоне. Стоит отметить игру вратарей, которые действовали безупречно, пусть иногда и опасно. В частности, стоит отметить выход из ворот Эдгара Масальскиса, который вполне мог завершиться голом.

На 16-й минуте игрового отрезка рижане впервые остались в большинстве - две минуты штрафа за подножку получил Рыбин.

«Лада» меньшинство выстояла, однако «Динамо» бросило все силы на то, чтобы сравнять счет, и не выпускала россиян из их зоны до завершения периода.

Дело до взятия ворот так и не дошло, и команды ушли отдыхать при минимальном преимуществе гостей.

Третий период:

Рижское «Динамо» пошло в атаку с первых же секунд периода, однако на последнем рубеже отлично действовал Масальскис.

Не забывали рижане и про силовую борьбу - на третьей минуте игрового отрезка Гиллис провел сильнейший силовой прием, после которого Александр Бумагин оказался на льду в крови с разбитыми носом и губой. Удаления, впрочем, не последовало, так как «динамовец» сыграл в пределах правил.

В дальнейшем на площадке наблюдалась сравнительно равная борьба при небольшом преимуществе рижан.

На 13-й минуте периода на скамейку штрафников отправился Кришьянис Редлихс, а еще через 36 секунд - Лаурис Дарзиньш. Игра втроем против пятерых давалась рижанам очень тяжело, однако Янис Калниньш на последнем рубеже стоял как стена и оставил свои ворота на замке.

На 16-й минуте в большинстве уже сыграли «динамовцы», и от пропущенной шайбы «Ладу» спас лишь Масальскис. Впрочем, под занавес двадцатиминутки рижане все-таки сказали свое слово! За 42 секунды до финальной сирены «Динамо» заменило вратаря на шестого полевого игрока, а

за 17 секунд до конца Лаурис Дарзиньш сравнял счет - 1:1.

В итоге, игра перешла в овертайм, где лучше выглядели рижане, а

точку в матче поставил все тот же Дарзиньш, который убежал в контратаку и обыграл Масальскиса за 4 секунды до сирены - 2:1!

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