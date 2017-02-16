Чемпионом мира по биатлону впервые стал американец

Американец Лоуэлл Бэйли первенствовал в мужской индивидуальной гонке на 20 км с четырьмя огневыми рубежами на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.
Это золотая медаль стала первой для представителей звездно-полосатой команды на первенствах планеты. Ранее американцы в индивидуальных гонках дважды выигрывали серебро.
Серебряную медаль состязаний в Хохфильцене завоевал представитель Чехии Ондржей Моравец, уступивший победителю 3,3 секунды. Оба призера отстреляли точно. Замкнул тройку француз Мартен Фуркад, допустивший два промаха на стрельбище и отставший от Бэйли на 21,2 секунды.