Российская биатлониста погнула винтовку во время гонки

Татьяна Акимова
 

Татьяна Акимова. Фото: Stanislav Krasilnikov/TASS/Scanpix

Женская сборная России по биатлону на ЧМ-2017 в австрийском Хохфильцене заняла десятое место в эстафетной гонке. Неудачное падение Татьяны Акимовой стало роковым для российской команды.

Российская команда в составе Ольги Подчуфаровой, Светланы Слепцовой, Ирины Старых и Татьяны Акимовой стала десятой в эстафете 4 на 6 километров. Судьбоносным для женской сборной России стал последний этап.

Биатлонистка Акимова во время одного из спусков очень неудачно упала, сломав лыжную палку и погнув винтовку. Из-за досадного недоразумения россиянка проиграла 14 секунд и четырежды промахнулась на первом огневом рубеже, вследствие чего лишилась шансов на медаль, передает RT.

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Правда, впоследствии россиянка отыграла две позиции и смогла финишировать в десятке. В итоге женская сборная России пришла к финалу с отставанием в две минуты 15,5 секунды от победителей.

Чемпионками стали биатлонистки из Германии, преодолевшие дистанцию за 1:11.16 при девяти промахах. Серебро взяли украинки, отставшие на 6,4 секунды. Замкнули тройку победителей француженки.

Напомним, ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова заявила, неудачное выступление женской сборной России свидетельствует о проблемах внутри команды. Она отметила, что не ждет от россиянок медалей в грядущей индивидуальной гонке.


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