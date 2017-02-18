Браться Шицсы заняли 13 место на этапе Кубка мира

После неудачной второй попытки латвийский дуэт Андрис и Юрис Шицсы на состоявшемся в южнокорейском Пхенчхане предпоследнем этапе Кубка мира по санному спорту заняли в конкуренции экипажей-двоек 13-е место.

Шицсы после первого заезда занимали 10-е место, но после второго опустились на 13-ю позицию.

Второй латвийский экипаж в составе Оскара Гудрамовича и Петериса Калниньша в первом заезде пережил падение и выбыл из дальнейшей борьбы.

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Весь пьедестал почета на восьмом этапе Кубка мира заняли немецкие саночники: первое место завоевали Тони Эггерт и Саша Бенекен, вторыми были Тобиас Вендль и Тобиас Арльт, третьими - Робин Гоеке и Давид Гамм.

В общем зачете Кубка мира после восьми этапов лидируют Эгнерт и Бенекен, а братья Шицсы занимают шестое место. Экипаж Гудрамович/Калниньш опустился с пятого на седьмое место.

Последний этап Кубка мира пройдет в Альтенберге (Германия).

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