Евгений Малкин
 

Евгений Малкин. Фото: USA Today Sports/Scanpix

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Коламбус Блю Джекетс» записал на свой счет 500-ю передачу в заокеанской карьере.

На 14-й минуте второго периода Малкин выиграл вбрасывание, а Иан Коул отправил шайбу в ворота. Встреча завершилась поражением «Пингвингс» в овертайме со счетом 1:2.

Россиянин стал четвертым игроком в истории клуба, кому покорилась отметка в 500 передач. Его опережают Марио Лемье (1033 передачи), Яромир Ягр (640) и Сидни Кросби (633). В 694 матчах в составе «Питтсбурга» 30-летний нападающий набрал 819 очков (319 шайб и 500 передач).

Реклама
Еще по этой теме
«Питтсбург» благодаря хет-трику Малкина обыграл «Вашингтон» Овечкина

«Питтсбург» благодаря хет-трику Малкина обыграл «Вашингтон» Овечкина

Малкин забросил шайбу по-бобровски в матче НХЛ

Малкин забросил шайбу по-бобровски в матче НХЛ

Хоккеисты «Виннипега» набросились на Малкина за силовой прием

Хоккеисты «Виннипега» набросились на Малкина за силовой прием


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 279650 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 160000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 120000 EUR

reklama.vesti.lv

На Украине решили запретить «ВКонтакте» и «Одноклассники» Hi-Tech

На Украине решили запретить «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Названы идеальные пропорции женского рта Wo&Men

Названы идеальные пропорции женского рта

Пригожин: У Лепса были убытки и долги Showbiz

Пригожин: У Лепса были убытки и долги

Сьюзен Сарандон на 70-м году жизни призналась в бисексуальности Showbiz

Сьюзен Сарандон на 70-м году жизни призналась в бисексуальности

Девушка, с которой все хотят быть Wo&Men

Девушка, с которой все хотят быть

Хоккей

TVNET спрашивает

Боишься ли ты летать на самолетах? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
JAUNĀKO ERP PROGRAMMĒTĀJU
JAUNĀKO ERP PROGRAMMĒTĀJU
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
SCALA DEVELOPER
SCALA DEVELOPER
http://alkoutlet.lv

Темы

 