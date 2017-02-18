Отстрелялись: рижское «Динамо» завершило сезон. На предпоследнем месте

В субботу рижское «Динамо» провело последний матч в рамках девятого сезона КХЛ. При почти заполненных трибунах «Арена Рига» подопечные Нормунда Сейейса померились силами с нижнекамским «Нефтехимиком». Несмотря на то, что командам уже ничего в этом сезоне не нужно, упорная борьба завершилась лишь в серии буллитов, где со счетом 3:2 победило «Динамо».

Первый период:

В первом периоде команды показывали открытый хоккей с высокими скоростями и большим количеством опасных моментов.

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То, что на льду будет жарко, стало ясно с первых минут - уже на четвертой минуте матча Гунар Скворцов и Камиль Фазылзянов устроили драку за воротами Андрея Кареева, за что получили обоюдный штраф 2+2 минуты.

Впрочем, игра продолжилась при равных составах 5 на 5, и команды больше думали об атаке, чем об обороне, что и приводило к опасным моментам, которые чаще возникали у ворот гостей.

На восьмой минуте периода две минуты штрафа получил Эдгар Кулда. Меньшинство рижане выстояли, однако

через 7 секунд после возвращения рижского защитника на лед шайба все-таки залетела в ворота Яниса Калниньша.

«Динамо» после пропущенной шайбы бросилось в атаку, и ответ не заставил себя ждать -

всего через 2 минуты и 59 секунд Лаурис Дарзиньш сравнял счет - 1:1.

На достигнутом рижане останавливаться не собирались и продолжили давление, вынуждая противника ошибаться. Так, на 13-й минуте периода две минуты штрафа получил Андрей Сергеев, но «Нефтихимик» сумел устоять и удержать свои ворота на замке.

Давление «динамовцев» не ослабевало, и

за 1 минуту и 47 секунд до перерыва Гунтис Галвиньш точным броском поразил ворота Кареева и вывел свою команду вперед - 2:1!

Второй период:

Второй период начался со стычек - уже на 27-й секунде Гунар Скворцов сфолил, чем вызвал гнев Джеффа Кинрейда, который так же получил две минуты штрафа.

В дальнейшем «Динамо» преобладало на площадке, вынуждая «Нефтехимик» играть от обороны. Впрочем, те убегали в атаку при первой же возможности, создавая трудности голкиперу Янису Калниньшу.

Ближе к середине игрового отрезка ситуация на площадке выровнялась, россияне стали чаще запирать подопечных Нормунда Сейейса в их зоне. На 9-й минуте периода правила нарушил Александр Ерофеев. Розыгрыш лишнего у нижнекамцев получился на славу -

атака завершилась точным броском Рикарда Йюнге, который восстановил равновесие в счете.

При счете 2:2 первым номером заиграли уже гости, но Калниньш держал рижские ворота на замке. Под занавес периода «Динамо» вновь оказалось в меньшинстве, но до перерыва противник ничего опасного создать не успел.

Третий период:

Третий период команды провели на встречных курсах с большим количеством силовой борьбы.

«Динамо» начало игровой отрезок в меньшинстве, однако уже через минуту Дэн Секстон был удален за удар противника клюшкой.

В игре 4 на 4 рижане выглядели лучше, а в большинстве так и вовсе оккупировали чужую зону, однако до взятия ворот так и не дошло.

Команды показывали быстрый хоккей с острыми атаками, однако нужно отдать должное голкиперам - они действовали безупречно.

За 4 минуты до окончания периода рижане вновь получили шанс сыграть в большинстве, но выйти вперед так и не сумели.

До сирены, как и в овертайме, победитель выявлен не был, а в серии буллитов сильнее оказалось «Динамо» - решающая шайба на счету Филиппа Толузакова.

Таким образом, рижское «Динамо» с 58 набранными очками в 60 матчах завершило сезон КХЛ, заняв последнее, 14-е место в Западной конференции, и предпоследние в общей турнирной таблице.

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