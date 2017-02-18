Моуринью признался в «сливе» матча в бытность тренером «Челси»

Жозе Моуринью
 

Жозе Моуринью. Фото: REUTERS/Scanpix

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что в период работы в «Челси» намеренно проиграл матч Кубка Англии. Слова португальского специалиста приводит Sky Sports.

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«Да, когда-то я «слил» Кубок Англии. На той же неделе мы противостояли «Барселоне» в Лиге чемпионов, играли финал Кубка лиги против «Ливерпуля», а в середине недели должны были встретиться в Кубке Англии с «Ньюкаслом». Я решил «слить» кубковую встречу, потому что расписание было слишком плотным», — признался Моуринью.

Португалец привел «Челси» к трем титулам чемпионов Англии (2004/05, 2005/06, 2014/15), трем победам в Кубке лиги (2005, 2007, 2015), победе в Кубке (2007) и Суперкубке страны (2005).

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19 февраля в 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Блэкберн Роверс».

После 25 туров Английской премьер-лиги команда Моуринью с 48 очками занимает 6-е место в таблице.

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