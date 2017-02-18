ЦСКА в третий раз подряд стал победителем регулярного чемпионата КХЛ

Хоккеисты ЦСКА
 

Хоккеисты ЦСКА. Фото: Sergei Savostyanov/TASS/Scanpix

Московский ЦСКА на своем льду обыграл столичный «Спартак» со счетом 6:1 и стал обладателем Кубка Континента им. В.В. Тихонова, вручаемого лучшей команде регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе хозяев шайбы забросили Валерий Ничушкин (2'), Дмитрий Кугрышев (7'), Сергей Андронов (13'), Григорий Панин (18'), Семен Кошелев (20') и Михаил Науменков (27'). У проигравших отличился Сергей Шмелев (3').

ЦСКА набрал 137 очков и занял первое место в сводной таблице КХЛ.

Москвичи опередили санкт-петербургский СКА по большему количеству побед в основное время - 41 против 39 у петербуржцев. В параллельном матче СКА дома обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 4:2.

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Московский клуб в первом раунде плей-офф КХЛ сыграет с финским «Йокеритом», который стал восьмым. СКА в противостоянии до четырех побед встретится с подмосковным «Витязем». Другие пары составили: «Динамо» (Москва) - «Торпедо», «Локомотив» - «Динамо» (Минск). Первые встречи Кубка Гагарина на Западе пройдут 21 февраля.

Пары на Востоке: «Металлург» (Мг) - «Куньлунь Ред Стар», «Авангард» - «Адмирал», «Ак Барс» - «Салават Юлаев», «Трактор» - «Барыс».

Отметим, что ЦСКА выиграл регулярный чемпионат и завоевал Кубок Континента в третий раз подряд.

В первом сезоне КХЛ (сезон-2009/10) регулярный чемпионат выиграл уфимский «Салават Юлаев», но Кубок не вручался. В последующие сезоны обладателями трофея становились омский «Авангард», челябинский «Трактор», СКА и московское «Динамо».

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