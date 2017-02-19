Организаторы ЧМ по биатлону перепутали гимн России

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Организаторы чемпионата мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, перепутали гимн России во время награждения биатлонистов российской команды, завоевавших золото в эстафете.

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Вместо нынешнего гимна сначала заиграла «Патриотическая песня» Михаила Глинки, использовавшаяся в качестве гимна с 1990 по 2001 год. После небольшой паузы российские биатлонисты спели гимн сами.

Напомним, мужская сборная России выиграла эстафетную гонку.

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