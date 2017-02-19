Юный саночник Апарйодс занял четвертое место на этапе Кубка мира в Пхенчхане

Кристер Апарйодс
 

Кристер Апарйодс. Фото: Zane Bitere / LETA

Чемпион среди юниоров по санному спорту Кристер Апарйодс в воскресенье занял высокое четвертое место на восьмом этапе Кубка мира, который проходит на будущей олимпийской трассе в Пхенчхане.

18-летний саночник две недели назад в Сигулде выиграл звание чемпиона мира среди юниоров, а сегодня показал свой лучший результат среди взрослых.

Пятое место на этапе занял Инарс Кивлениекс, восьмым был Артур Дарзниекс, 18-м - Рик Кристен Розитис, а Кристап Мауриньш был 27-м.

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Победителем соревнований стал итальянец Доминик Фишналлер, второе место занял немец Анди Лангенхан, а третьим стал канадец Сэмюэл Эдни.


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