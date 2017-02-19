Двойка Киберманиса выиграла четвертое место на чемпионате мира по бобслею

Латвийский бобслейный дуэт Оскар Киберманис и Матис Микнис в воскресенье занял четвертое место на проходящем в Кенигзее (Германия) чемпионате мира.

Экипаж Оскара Мелбардиса и Яниса Стренги занял шестое место, а экипаж Угиса Жалимса и Яниса Янсонса - 14-е.

Чемпионом мира стал экипаж немца Франческо Фридриха, на втором месте - канадец Джастин Крипс, а бронзовую медаль завоевал немец Йоханнес Лохнер.

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После чемпионата мира пройдет еще заключительный этап Кубка мира - в середине марта бобслеисты и скелетонисты окончательно распределят места в общем зачете на будущей олимпийской трассе в Пхенчхане.

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