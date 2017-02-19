Порзингис выиграл конкурс мастерства перед матчем звезд НБА

Центровой «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис стал победителем конкурса мастерства, который прошел в рамках звездного уик-энда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Новом Орлеане.

В конкурсе мастерства игроки соревновались в скорости ведения мяча, точности броска и передачи.

Гленн Робинсон выиграл конкурс данков перед матчем звезд НБА.

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Эрик Гордон выиграл конкурс трехочковых бросков перед матчем звезда НБА.

Сам Матч всех звезд НБА пройдет в ночь на понедельник по киевскому времени.

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