Биатлонистка извинилась за ругань во время эстафеты на ЧМ: Это же был песец!

Биатлонистка сборной России Татьяна Акимова принесла извинения за свою излишне эмоциональную реакцию на промахи во время стрельбы в эстафете на ЧМ в Хохфильцене.

Российская биатлонистка Татьяна Акимова извинилась за эмоциональную реакцию на промах во время стрельбы в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Об этом в своем Instargam сообщил комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

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«Во-первых, я бы хотела извиниться за то, что прозвучало в эфире. На самом деле я произнесла название животного — песец, но уже в Интернете мои слова интерпретировали совсем некорректно», — рассказала Акимова.

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Напомним, как ранее сообщал Topnews, инцидент произошел 17 февраля во время женской биатлонной эстафеты после досадного падения Акимовой на трассе, где спортсменка сломала палку и погнула винтовку.

Татьяна, промахнувшись на огневом рубеже на своем этапе, произнесла слово, которое многие болельщики интерпретировали как созвучное «песцу» матерное ругательство.

Россиянки завершили эстафету на десятом месте.

Всего сборная России завоевала на соревнованиях, проходивших с 9 по 19 февраля, две медали: бронзу в смешанной эстафете и золото в мужской эстафете.