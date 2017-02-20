«Барселона» вышла на матч с одним испанцем в составе впервые за 118 лет

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В составе «Барселоны» на матч 23-го тура Примеры с «Леганесом» оказался всего один испанец, такого не случалось с момента основания клуба в 1899 году.

Еще по этой теме

Единственным представителем Испании в составе каталонцев оказался 25-летний полузащитник Серхи Роберто. Кроме него, в стартовом протоколе значились три француза, два бразильца, немец, португалец, хорват, аргентинец и уругваец.

Во втором тайме на замену у сине-гранатовых вышли сразу три испанца.

Реклама

Встреча завершилась победой «Барселоны» со счетом 2:1. Дублем в составе каталонцев отметился аргентинец Лионель Месси. После 23 туров Примеры «блауграна» занимает второе место в таблице с 51 очком.

«Барселона» была основана в 1899 году и является самым титулованным испанским клубом. Сине-гранатовые ни разу не покидали высший дивизион национального чемпионата.

Еще по этой теме
Футболист «Барселоны» принял летевший со скоростью 140 километров в час мяч

Футболист «Барселоны» принял летевший со скоростью 140 километров в час мяч

«Барселона»: Месси слишком дорогой для нас

«Барселона»: Месси слишком дорогой для нас

Месси побил рекорд «Барселоны» по голам со штрафного

Месси побил рекорд «Барселоны» по голам со штрафного


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jaunmārupe, 90000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 103000 EUR
Квартира
Квартира, Jaunmārupe, 83500 EUR

reklama.vesti.lv

«Он был мертвым при жизни»: Курту Кобейну исполнилось бы 50 Showbiz

«Он был мертвым при жизни»: Курту Кобейну исполнилось бы 50

Два горячих секс-совета, которые заставят его жаждать вас Wo&Men

Два горячих секс-совета, которые заставят его жаждать вас

Эзотерический прогноз на 20 февраля - 5 марта: встречаем весну! Wo&Men

Эзотерический прогноз на 20 февраля - 5 марта: встречаем весну!

Француженки назвали hair-тренды, которым нет места в 2017-м Wo&Men

Француженки назвали hair-тренды, которым нет места в 2017-м

«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала Showbiz

«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала

Спорт

Футбол

TVNET спрашивает

Стоит ли нашим школьникам получать высшее образование? 3

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Сдают Дом, Юрмала
Сдают Дом, Юрмала 1300 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Продают Универ. помещения Центр
Продают Универ. помещения Центр 155 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
JAUNĀKO ERP PROGRAMMĒTĀJU
JAUNĀKO ERP PROGRAMMĒTĀJU
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
SCALA DEVELOPER
SCALA DEVELOPER
http://alkoutlet.lv

Темы

 