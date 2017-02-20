«Барселона» вышла на матч с одним испанцем в составе впервые за 118 лет

В составе «Барселоны» на матч 23-го тура Примеры с «Леганесом» оказался всего один испанец, такого не случалось с момента основания клуба в 1899 году.

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Единственным представителем Испании в составе каталонцев оказался 25-летний полузащитник Серхи Роберто. Кроме него, в стартовом протоколе значились три француза, два бразильца, немец, португалец, хорват, аргентинец и уругваец.

Во втором тайме на замену у сине-гранатовых вышли сразу три испанца.

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Встреча завершилась победой «Барселоны» со счетом 2:1. Дублем в составе каталонцев отметился аргентинец Лионель Месси. После 23 туров Примеры «блауграна» занимает второе место в таблице с 51 очком.

«Барселона» была основана в 1899 году и является самым титулованным испанским клубом. Сине-гранатовые ни разу не покидали высший дивизион национального чемпионата.

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