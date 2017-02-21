Экс-тренер сборной Латвии по хоккею нашел работу на Украине

Андрей Матицин
 

Андрей Матицин. Фото: Ieva Čīka / LETA

Латвийский наставник Андрейс Матицинс вошел в тренерский штаб «Донбасса» и станет помощником и.о. главного тренера Сергея Витера.

Матицинс с 2007 по 2010 годы был главным тренером молодежной сборной Латвии. C 2012 по 2015 работал в МХЛ и КХЛ в качестве ассистента главных тренеров в череповецких Алмазе (МХЛ) и Северстали (КХЛ), а также в владивостокском «Адмирале» (КХЛ).

В бытность игроком Матицинс выступал на позиции защитника. В чемпионате СССР он провел 10 сезонов в составе рижского Динамо. Также Андрейс поиграл в различных лигах чемпионатов Швеции и Финляндии, а закончил карьеру после сезона-2005/06 в родном чемпионате Латвии.

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