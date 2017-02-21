Чемпион мира по мотокроссу покончил жизнь самоубийством в Москве

Легендарный мотогонщик Виктор Арбеков выпрыгнул из окна своего дома на 8 этаже. 74-летний многократный чемпион СССР и мира по мотокроссу скончался на месте от полученных травм. Его тело было найдено у дома на Таллинской улице.
В момент суицида в квартире находилась его жена. Светлана Арбекова сообщила правоохранителям, что ее муж страдал онкологическим заболеванием, пишет Life.
Виктор Арбеков в 1965 году выиграл чемпионат мира по мотокроссу, став первым советским гонщиком, которому удалось это сделать. Кроме того, на его счету бронза мирового первенства в этой дисциплине (1964). Арбеков — 14-кратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта страны и заслуженный тренер РСФСР.