Чемпион мира по мотокроссу покончил жизнь самоубийством в Москве

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Легендарный мотогонщик Виктор Арбеков выпрыгнул из окна своего дома на 8 этаже. 74-летний многократный чемпион СССР и мира по мотокроссу скончался на месте от полученных травм. Его тело было найдено у дома на Таллинской улице.

В момент суицида в квартире находилась его жена. Светлана Арбекова сообщила правоохранителям, что ее муж страдал онкологическим заболеванием, пишет Life.

Виктор Арбеков в 1965 году выиграл чемпионат мира по мотокроссу, став первым советским гонщиком, которому удалось это сделать. Кроме того, на его счету бронза мирового первенства в этой дисциплине (1964). Арбеков — 14-кратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта страны и заслуженный тренер РСФСР.

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