Уэйн Руни согласился продолжить карьеру в китайском клубе, утверждают газеты

Звездный форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни принял решение продолжить карьеру в одном из клубов чемпионата Китая по футболу, утверждает The Mirror. «Красные дьяволы» не станут препятствовать решению 32-летнего нападающего.

Сообщается, что команда «Тяньцзинь Цюаньцзянь», которую тренирует Фабио Каннаваро, готова платить ветерану сборной Англии около 750 000 фунтов в неделю, что превышает его текущую зарплату в два с половиной раза. В случае заключения сделки Руни станет самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Ранее сообщалось, что

зарплата Уэйна в Китае может даже дотянуть до 1 млн в неделю.

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Футболист провел в стане «Манчестер Юнайтед» 13 лет. В текущем сезоне Премьер-лиги Руни провел 17 матчей, в которых забил два мяча и отдал пять голевых передач.

Тем временем аргентинец Карлос Тевес, которого «Шанхай Шеньхуа» в декабре 2016-го сделал самым высокооплачиваемым футболистом мира, близок к отъезду из Поднебесной, сообщает The Mirror. Нападающему не понравился Китай: за три месяца он никак не свыкнется с местным колоритом.







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