Хоккеист ЦСКА растерялся во время драки на матче Кубка Гагарина

 

Фото: Скриншот видео Youtube

Хоккеист ЦСКА Артем Блажиевский растерялся во время драки, начавшейся в конце третьего периода матча с финским «Йокеритом». Об этом в среду, 22 февраля, сообщает Eurosport.

Из-за того, что армейцы играли в большинстве, Блажиевскому не досталось оппонента для драки. В результате он был вынужден просто кататься между группами сражающихся товарищей, не зная к кому присоединиться.

Матч 1/8 финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Йокеритом» прошел в Москве 21 февраля и завершился победой российского клуба со счетом 4:2.

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За армейцев шайбы забросили Богдан Киселевич (3-я, 38-я минуты), Грег Скотт (7) и Владимир Жарков (60). В составе финского клуба отличились Антти Пильстрем (33) и Вилле Лаюнен (54).

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