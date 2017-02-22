Украина официально подтвердила свое участие в Олимпийских играх-2018

Сергей Бубка подписал официальный документ, подтверждающий участие Украины в XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года.

В Киеве состоялось заседания Исполкома Национального олимпийского комитета Украины, в котором участие взял министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Во время заседания Исполкома президент НОК Сергей Бубка подписал официальный документ, подтверждающий участие Украины в XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

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Именно подпись главного олимпийца страны удостоверяет то, что национальная команда будет участвовать в главных стартах четырехлетия.

«Осталось чуть меньше года до Игр-2018, а потому в это непростое время особенно важно объединиться, консолидировать все усилия и ресурсы и обеспечить надлежащую подготовку наших спортсменов к Олимпийским играм в Южной Корее»,

– отметил Сергей Бубка.

Президент НОК напомнил, что начиная с ноября 2016 и до февраля 2018 Национальный олимпийский комитет будет выплачивать 26 стипендий ведущим спортсменам по зимним видам для подготовки к Играм. Общий бюджет программы составляет 6 млн гривен.

«Безусловно, основная нагрузка в процессе подготовки и ее финансировании лежит на Министерстве молодежи и спорта и национальных федерациях, но Олимпийский комитет никогда не остается в стороне и готов всегда подставить свое надежное плечо», – отметил Сергей Бубка.

Добавим, что XXIII зимние Олимпийские игры будут проходить в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

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