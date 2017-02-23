Российского волейболиста наказали за допинг для лошадей

Российского волейболиста австрийского клуба «Хипо Тироль» Станислава Маслиева дисквалифицировали на четыре года за употребление допинга. Об этом сообщается на сайте команды.

Допинг-проба была взята 9 ноября прошлого года после матча квалификации Лиги чемпионов с «Хапоэлем» из Мате-Ашеры. В крови 22-летнего спортсмена обнаружили следы анаболического стероида станозолола, использовавшегося, в частности, в качестве допинга для скаковых лошадей.

Отмечается, что «Хипо Тироль» прекратил сотрудничество с россиянином после того, как он признался в намеренном употреблении допинга. Наказан и сам клуб — Австрийская федерация волейбола сняла с команды пять очков в таблице национального чемпионата.

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Как сообщает «Советский спорт», в том случае, если Международная федерация волейбола утвердит дисквалификацию, Маслиев не сможет выступать до 11 ноября 2020 года.

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