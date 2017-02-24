IAAF разрешила трем российским атлетам выступать под нейтральным флагом

 

Фото: AP/Scanpix

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в четверг, 23 февраля, допустила трех российских спортсменов до международных соревнований в качестве нейтральных атлетов. Об этом сообщается на сайте IAAF.

Речь идет о прыгунье с шестом Анжелике Сидоровой, бегунье Кристине Сивковой и метателе молота Алексее Сокирском.

Отмечается, что участие спортсменов в соревнованиях будет зависеть от правил, устанавливаемых организаторами каждого конкретного турнира.

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При этом шесть заявок было отклонено. IAAF получила в общей сложности 48 заявок от российских спортсменов, 28 из которых были одобрены Всероссийской федерацией легкой атлетики.

6 февраля стало известно, что IAAF оставила в силе дисквалификацию ВФЛА. Таким образом, российские спортсмены все еще не могут выступать на международных соревнованиях. Глава рабочей группа IAAF по вопросу восстановления членства ВФЛА Руне Андерсен заявил, что восстановления членства российской организации стоит ждать не раньше ноября 2017 года.

В конце декабря 2016-го индивидуальные разрешения на выступления на международных соревнованиях под нейтральным флагом получили прыгунья в длину Дарья Клишина и бегунья Юлия Степанова.


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