Шведская лыжница в полуфинале ЧМ сбила россиянку и не стала жать ей руку

Норвежский лыжник Петтер Нортуг ситуацию объяснил по-своему: «Таким лыжникам, как Матвеева, на чемпионате мира делать нечего».

Скандалом начался чемпионат мира по лыжным гонкам в финском городе Лахти. 23 февраля 2017 был разыгран первый комплект медалей. Женщины бежали спринт и в полуфинале соревнований наша Наталья Матвеева досрочно выбыла из-за «лыжного ДТП», так как ее сбила шведка Стина Нильссон.

«Она начала смещаться в мою сторону, подрезала меня, сама об мои лыжи споткнулась и упала, а я на нее.

Мы рассчитывали на подиум, тренер сказал, что реально бороться за медали с моим самочувствием. Это было видно и по четвертьфиналу», - заявила в «Р-Спорт» россиянка Матвеева после финиша.

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После финиша соревнований Матвеева подошла пожать шведке руку, дабы помириться. Ведь вышло все случайно. Нильссон отказалась от примирения, но позже сказала, что они уладили этот конфликт:

«Я ничего не имею против того, чтобы поговорить с Матвеевой, все нормально. Была уверена, что она после спуска ехала быстрее меня.

Эта ситуация печальна для нас обеих».

При этом шведка Стина Нильссон и россиянка Наталья Матвеева сумели обменяться мнения о случившемся. Текст и видео этого короткого диалога приводит «Лыжный спорт» со ссылкой на норвежское издание VG. Напомним, что по итогам соревнований жюри вынесло решение наказать Стину Нильссон, которая стала виновницей падения, поставив её на последнее место в забеге.

Наталья Матвеева:

«Хочу спросить, почему ты смещалась на ту часть трассы, если с другой стороны у тебя было достаточно места?».





Стина Нильссон: «Я хорошо раскатилась со спуска, чувствовала, что я иду быстрее, чем ты. Для меня было сюрпризом, что ты выберешь такую траекторию, я думала, что ты пойдешь позади Майкен. Для нас обеих это очень печально».

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Норвежский лыжник Петтер Нортуг прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг шведки Стины Нильссон и россиянки Натальи Матвеевой во время спринта на чемпионате мира, а также отметил, что применявшим ЭПО лыжникам на таких турнирах делать нечего.

«Если спортсмен когда-либо употреблял эритропоэтин, он должен получить суровое наказание,

— приводит слова Нортуга Sportbox со ссылкой на Expressen. — ЭПО повышает выносливость, улучшает работу на дистанции. Его применение — настоящее мошенничество. Таким спортсменам нечего делать на чемпионате мира. Если бы я столкнулся с лыжником с такой допинговой историей, я бы устроил драку».

Матвеева несколько лет назад была поймана на применении ЭПО и отбывала дисквалификацию с 2009 по 2011 год.

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