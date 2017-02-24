Шведская лыжница в полуфинале ЧМ сбила россиянку и не стала жать ей руку

 

Фото: скриншот

Норвежский лыжник Петтер Нортуг ситуацию объяснил по-своему: «Таким лыжникам, как Матвеева, на чемпионате мира делать нечего».

Скандалом начался чемпионат мира по лыжным гонкам в финском городе Лахти. 23 февраля 2017 был разыгран первый комплект медалей. Женщины бежали спринт и в полуфинале соревнований наша Наталья Матвеева досрочно выбыла из-за «лыжного ДТП», так как ее сбила шведка Стина Нильссон.

«Она начала смещаться в мою сторону, подрезала меня, сама об мои лыжи споткнулась и упала, а я на нее.

Мы рассчитывали на подиум, тренер сказал, что реально бороться за медали с моим самочувствием. Это было видно и по четвертьфиналу», - заявила в «Р-Спорт» россиянка Матвеева после финиша.

Реклама

После финиша соревнований Матвеева подошла пожать шведке руку, дабы помириться. Ведь вышло все случайно. Нильссон отказалась от примирения, но позже сказала, что они уладили этот конфликт:

«Я ничего не имею против того, чтобы поговорить с Матвеевой, все нормально. Была уверена, что она после спуска ехала быстрее меня.

Эта ситуация печальна для нас обеих».

При этом шведка Стина Нильссон и россиянка Наталья Матвеева сумели обменяться мнения о случившемся. Текст и видео этого короткого диалога приводит «Лыжный спорт» со ссылкой на норвежское издание VG. Напомним, что по итогам соревнований жюри вынесло решение наказать Стину Нильссон, которая стала виновницей падения, поставив её на последнее место в забеге.

Наталья Матвеева:

«Хочу спросить, почему ты смещалась на ту часть трассы, если с другой стороны у тебя было достаточно места?».



Стина Нильссон: «Я хорошо раскатилась со спуска, чувствовала, что я иду быстрее, чем ты. Для меня было сюрпризом, что ты выберешь такую траекторию, я думала, что ты пойдешь позади Майкен. Для нас обеих это очень печально».

Youtube

Норвежский лыжник Петтер Нортуг прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг шведки Стины Нильссон и россиянки Натальи Матвеевой во время спринта на чемпионате мира, а также отметил, что применявшим ЭПО лыжникам на таких турнирах делать нечего.

«Если спортсмен когда-либо употреблял эритропоэтин, он должен получить суровое наказание,

— приводит слова Нортуга Sportbox со ссылкой на Expressen. — ЭПО повышает выносливость, улучшает работу на дистанции. Его применение — настоящее мошенничество. Таким спортсменам нечего делать на чемпионате мира. Если бы я столкнулся с лыжником с такой допинговой историей, я бы устроил драку».

Матвеева несколько лет назад была поймана на применении ЭПО и отбывала дисквалификацию с 2009 по 2011 год.

Еще по этой теме
Youtube шокирован видео жуткого падения горнолыжника на ЧМ в Санкт-Морие

Youtube шокирован видео жуткого падения горнолыжника на ЧМ в Санкт-Морие

Венесуэльский лыжник рассмешил зрителей на ЧМ в Финляндии

Венесуэльский лыжник рассмешил зрителей на ЧМ в Финляндии

Норвежским лыжникам запретили критиковать иностранных спортсменов на ЧМ

Норвежским лыжникам запретили критиковать иностранных спортсменов на ЧМ


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Engures pag., 14500 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 13000 EUR

reklama.vesti.lv

Гордон показала рожденного в муках сына Showbiz

Гордон показала рожденного в муках сына

В Москве экстренно госпитализирована солистка группы «Мираж» Showbiz

В Москве экстренно госпитализирована солистка группы «Мираж»

Дмитрий Тарасов: Лучше вообще не жить Showbiz

Дмитрий Тарасов: Лучше вообще не жить

Космический грузовик Dragon со второй попытки пристыковался к МК Hi-Tech

Космический грузовик Dragon со второй попытки пристыковался к МК

13 слов, которые нельзя говорить перед зеркалом Wo&Men

13 слов, которые нельзя говорить перед зеркалом

Лыжный спорт

TVNET спрашивает

Какой должна быть в Латвии минимальная зарплата? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Сдают Дом, Юрмала
Сдают Дом, Юрмала 1300 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
EXPORT MANAGER
EXPORT MANAGER
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
RECRUITMENT LEAD
RECRUITMENT LEAD
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 