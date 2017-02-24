Советская гимнастка выставила пять олимпийских медалей на аукционе

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Советская гимнастка Ольга Корбут выставила на аукционе пять своих медалей с Олимпийских игр 1972 и 1976 года. Об этом сообщает «Беларусь Сегодня».

Аукцион Platinum Night пройдет с 24 по 25 февраля в Далласе (США). Помимо наград, спортсменка решила пустить с молотка гимнастический купальник, который она надевала во время выступления в Лондоне в 1973 году, и значок мастера спорта СССР, врученный ей в 1970 году.

61-летняя Корбут является четырехкратной олимпийской чемпионкой и двукратной обладательницей серебряных медалей Игр. Три золота и одно серебро спортсменка завоевала на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене (Германия), а четыре года спустя в Монреале (Канада) выиграла по одной золотой и серебряной награде.

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Она впервые в истории гимнастики выполнила уникальный элемент, который впоследствии был назван «петлей Корбут».

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