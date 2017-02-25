Россиян решили проверять с пристрастием перед ОИ-2018

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Российские спортсмены перед Олимпийскими играми — 2018 в Пхенчхане будут проверяться на допинг тщательнее, чем представители других стран. Об этом заявил генеральный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф де Кеппер, слова которого приводит пресс-служба организации.

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«МОК поддерживает Всемирное антидопинговое агенство (WADA) в вопросе восстановления доверия к российским антидопинговым органам. Тем не менее к Играм 2018 года каждый российский спортсмен пройдет допинг-тест с более строгими критериями, чем атлеты из других стран», — заявил де Кеппер.

Ранее в субботу генеральный директор МОК сообщил о том, что WADA признало, что в докладе независимой комиссии организации под руководством канадского юриста Ричарда Макларена недостаточно доказательств причастности россиян к нарушению антидопинговых правил.

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