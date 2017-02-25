Братья Шицсы - четвертые на последнем этапе Кубка мира

Латвийские саночники Андрис и Юрис Шицсы в субботу на трассе в Альтенберге (Германия) заняли четвертое место на девятом, последнем этапе Кубка мира.

Шицсы в сумме двух заездов финишировали за минуту и 24,333 секунды, уступив победителям, немцам Тони Эгерту и Саше Бенекену, 0,565 секунды.

После первого заезда Шицсы отставали от третьего места только на четыре тысячных секунды, но второй заезд провели хуже и заняли седьмое место.

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Оскар Гудрамович и Петерис Калниньш в первом заезде допустили грубую ошибку и были последними среди 24 экипажей. Во втором заезде они заняли 21-е место.

В общем зачете Кубка мира лидируют Эгерт и Бенекен, второе место занимают немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт, братья Шицсы занимают пятое место.