Спустя 12 лет саночник из России вновь выиграл Кубок мира

Россиянин Роман Репилов досрочно занял первое место в общем зачете Кубка мира по санному спорту после победы на заключительном этапе в немецком Альтенберге.

Репилов за победу в Альтенберге получил 100 очков и с итоговыми 845 баллами стал недосягаемым для преследователей по общему зачету Кубка мира.

«Очень рад, доволен и счастлив, что смог выиграть общий зачет Кубка мира. Чувств много, но пока еще не распыляюсь. Осознание, что выиграл, уже пришло, но в полной мере не могу понять. Понимаю, что выиграл, но не в полном объеме», - сказал 20-летний спортсмен после победы журналистам.

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Единственным российским саночником, ранее побеждавшим в общем зачете Кубка мира, являлся нынешний главный тренер сборной России Альберт Демченко, который стал лучшим в сезоне-2004/2005.

Добавим, что вторым в общем зачете шел россиянин Семен Павличенко, который в Альтенберге занял только 29-е место и откатился на итоговую четвертую строчку с 686 очками. Второе место в итоге досталось немцу Феликсу Лоху (748), а третьим стал австриец Вольфганг Киндль (700).







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