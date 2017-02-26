Мартин Дукурс стал пятикратным чемпионом мира

Izvēlies atbildi

Раз в год стараюсь выезжать из страны 17%

Минимум два раза в год 2%

3-4 раза в год, а иногда и чаще 8%

Моя работа связана с поездками 2%

Вся моя жизнь - путешествия 0%

Один раз в несколько лет 2%

Лучший отдых- дома! 0%