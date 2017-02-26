Мартин Дукурс стал пятикратным чемпионом мира

Ведущий скелетонист мира и Латвии Мартин Дукурс пятый раз в карьере и третий год подряд становится чемпионом мира на соревнованиях в германском Кенигзее.
Россиянин Никита Трегубов замкнул тройку призёров на чемпионате мира по скелетону в Кёнигзее, а серебро завоевал немец Аксель Юнгк. Олимпийский чемпион Игр 2014 года в Сочи россиянин Александр Третьяков показал четвёртый результат
1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 3.23,48.
2. Аксель Юнгк (Германия) – 3.23,85.
3. Никита Трегубов (Россия) – 3.24,02.
4. Александр Третьяков (Россия) – 3.24,21…
14. Павел Куликов (Россия) – 3.27,81…
26. Егор Веселов (Россия) – 2.38,03.
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Martins Dukurs - 5-kārtējais pasaules čempions! 🏆🏆🏆🏆🏆#parlieluLatviju #Dukurs #LatvianSuperman @skeleton_lv pic.twitter.com/BpSnF2DV9D— Edgars Orlovskis (@Orlach) 26 февраля 2017 г.