Мартин Дукурс стал пятикратным чемпионом мира

Martins Dukurs
 

Martins Dukurs. Фото: EPA/LETA

Ведущий скелетонист мира и Латвии Мартин Дукурс пятый раз в карьере и третий год подряд становится чемпионом мира на соревнованиях в германском Кенигзее.

Россиянин Никита Трегубов замкнул тройку призёров на чемпионате мира по скелетону в Кёнигзее, а серебро завоевал немец Аксель Юнгк. Олимпийский чемпион Игр 2014 года в Сочи россиянин Александр Третьяков показал четвёртый результат

1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 3.23,48.
2. Аксель Юнгк (Германия) – 3.23,85.
3. Никита Трегубов (Россия) – 3.24,02.
4. Александр Третьяков (Россия) – 3.24,21…
14. Павел Куликов (Россия) – 3.27,81…
26. Егор Веселов (Россия) – 2.38,03.

Реклама

Twitter

Еще по этой теме
Скелетонист Мартин Дукурс убедительно лидирует на ЧМ после первых двух заездов

Скелетонист Мартин Дукурс убедительно лидирует на ЧМ после первых двух заездов


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jaunmārupe, 90000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Дом
Дом, Ulbroka, 140000 EUR

reklama.vesti.lv

Будни украинских депутатов: в Сети запустили 3D-тур по Верховной Hi-Tech

Будни украинских депутатов: в Сети запустили 3D-тур по Верховной

Дрон снял попытку нападения акулы на серфера в Австралии Hi-Tech

Дрон снял попытку нападения акулы на серфера в Австралии

«Золотую малину» как худший фильм получила «Америка Хиллари» Showbiz

«Золотую малину» как худший фильм получила «Америка Хиллари»

Сервис Google Earth снял на видео снежного человека Hi-Tech

Сервис Google Earth снял на видео снежного человека

Газманов заявил о геноциде российских артистов на Евровидении Showbiz

Газманов заявил о геноциде российских артистов на Евровидении

TVNET спрашивает

Как часто вы путешествуете? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Сдают Дом, Юрмала
Сдают Дом, Юрмала 1300 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PIEGĀDES ĶĒDES KONTROLIERIS(-E) ...
PIEGĀDES ĶĒDES KONTROLIERIS(-E) ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 