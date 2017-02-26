Сын Пеле получил 12 лет тюремного заключения

Сын Пеле Эдиньо получил 12 лет и 10 месяцев тюремного заключения за отмывание денег и трафик наркотиков.

Бывший вратарь Сантоса и сын Пеле Эдиньо был впервые арестован в 2005 году по обвинению в трафике наркотиков и отмыванию денег.

Эдиньо подал апелляцию и все время рассмотрения оставался на свободе. В 2014 году экс-игрок получил 33 года лишения свободы. В последствии этот срок сократили до 12 лет и 10 месяцев.

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46-летний Эдиньо не согласен с приговором и пообещал очистить свое имя.«Я возмущен, потому что я стал жертвой системы. Я никогда не имел дела с отмыванием денег», – заявил Эдиньо. «Я должен продолжать верить в суд и надеяться, что в последствии они примут верное решение. Я никогда не делал этого, и нет никаких доказательств, указывающих на отмывание денег», – сказал сын Пеле.

«Единственный их аргумент – моя дружба с одним из обвиняемых, но я и не скрывал этого. Сложно описать, что мне пришлось пережить в последние 15 лет. Но я силен и собираюсь преодолеть все сложности», – добавил Эдиньо.

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