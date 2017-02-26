Врач сборной: почти 70% норвежских лыжников на ЧМ страдают астмой

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Врач сборной Норвегии по лыжному спорту Петер Ольберг заявил, что порядка 50-70% лыжников команды на чемпионате мира в Лахти.

Около 70% членов норвежской сборной на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти имеют диагноз астма. Об этом сообщил врач команды Петер Ольберг, чьи слова приводит портал ТАСС.

"Я не считал точное количество спортсменов, но 50-70% наших лыжников страдают астмой.

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Некоторые спортсмены каждый день используют медицинские препараты", - сказал Ольберг.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 5 марта.

В августе СМИ сообщили, что

средствами от астмы на основе сальбутамола пользуются многие титулованные норвежские лыжники,

включая шестикратную олимпийскую чемпионку Марит Бьорген и Мартина Сундбю, который в июле был дисквалифицирован на два месяца за нарушение правил употребления препарата. Кроме того, сообщалось, что препаратами от астмы пользуются российские лыжники - олимпийский чемпион Александр Легков и бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи Илья Черноусов.

Летом прошлого года норвежский лыжник Мартин Сундбю

был уличен в превышении допустимого уровня сальбутамола — средства от астмы.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) дисквалифицировало спортсмена на два месяца. Тогда же сообщалось, что многие лидеры сборной Норвегии применяют препараты от астмы, в основе которых сальбутамол, напоминает Лента.ру.

После случая со Сундбю некоторые страны обратились в WADA с просьбой разобраться с норвежскими астматиками. В антидопинговом агентстве частично пошли навстречу и в сентябре ужесточили правила использования сальбутамола. С 1 января 2017 года спортсмены могут применять вещество, но только три дозы за пять часов до старта.

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