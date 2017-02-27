Теннисистка Серена Уильямс может попробовать себя в реслинге

Американка Серена Уильямс, доминирующая в женском теннисе в течение многих лет, может принять участие в реслерском бою под эгидой компании World Wrestling Entertainment (WWE), занимающейся организацией и проведением соревнований по реслингу.

По данным The Sun, Уильямс может выйти на ринг против известной реслерши Эшли Флэр в рамках главного турнира организации WrestleMania 33, который пройдет в апреле во Флориде.

Как отмечает газета,

неопытность Серены в единоборствах вполне может компенсировать ее врожденная сила и атлетизм.

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Вице-президент WWE знаменитый реслер Пол Левек презентовал женский чемпионский пояс организации, который был назван именем Серены Уильямс. Фотографию пояса он опубликовал в Twitter.

Серене Уильямс является рекордсменкой по числу выигранных турниров серии Большого шлема (23) в одиночном разряде. Ей также принадлежит рекорд по общему числу побед в основной сетке турниров Большого шлема среди женщин (316).

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