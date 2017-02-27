На чемпионате Европы по легкой атлетике Россию представит лишь одна спортсменка

На зимнем чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который пройдет в Белграде с 3 по 5 марта, Россия будет представлена только прыгуньей в длину Дарьей Клишиной.

В заявке, опубликованной в понедельник Европейской легкоатлетической ассоциацией, она указана в качестве нейтрального спортсмена.

Напомним, что Клишина была допущена к международным соревнованиям в качестве нейтрального спортсмена еще перед Олимпиадой-2016.

Реклама

На прошлой неделе Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила к международным турнирам под нейтральным флагом еще трех российских спортсменов. Были одобрены заявки прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой, бегуньи Кристины Сивковой и метателя молота Алексея Сокирского.

Однако, как сообщает Rusathletics.com, Сидорова уже завершила сезон, Сивкова заболела, а метание молота, где выступает Сокирский, не представлено в программе турнира.

Всего IAAF получила 48 заявок от российских спортсменов, 28 из них были поддержаны Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА). Шесть заявок было отклонено, остальные находятся на рассмотрении. Ожидается, что все процедуры перепроверки будут завершены к середине марта.

Еще по этой теме