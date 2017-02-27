Магический прием мяча от Криштиану Роналду

Португалец показал, благодаря каким умениям он получил четыре Золотых мяча.

Мадридский Реал и Вильярреал выдели красивый матч чемпионата Испании, в котором лидер Примеры одержал победу со счетом 3:2, уступая по ходу матча 0:2.

Но помимо волевой победы мадридцев в этом матче был еще один момент, заслуживающий особого внимания.

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На 87-й минуте игры Марсело вынес мяч подальше от своих ворот в сторону Роналду, а португальский нападающий Реала технично остановил мяч, заставив вспомнить, что он является четырехкратным обладателем Золотого мяча.

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