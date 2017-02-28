Умер легендарный хоккеист сборной СССР Владимир Петров

Владимир Владимирович Петров
 

Владимир Владимирович Петров. Фото: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Владимир Петров. Ему было 69 лет.

Как стало известно из сообщений на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР), Петров умер ночью 28 февраля. «Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Петрова, коллегам и всем, кто знал его и работал с ним», — говорится в сообщениях.

Владимир Петров выступал в одной тройке с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым. В составе команды СССР завоевал золотые медали Олимпиады 1972 (Саппоро) и 1976 (Инсбрук) годов.

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Петров занимает четвертое место по количеству заброшенных шайб в истории советского и российского хоккея, является девятикратным чемпионом мира и четырежды становился лучшим бомбардиром турнира.

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