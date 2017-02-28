Валуев пообещал разобраться с забивавшими себе хоккеистами

Николай Валуев
 

Николай Валуев. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев пообещал разобраться в ситуации с хоккеистами архангельского «Водника» и иркутского «Байкала-Энергии», забившими в общей сложности 20 мячей в собственные ворота в матче чемпионата России по бенди. Слова чиновника приводит Национальная служба новостей (НСН).

«Тренер по идее должен знать все, что происходит в его команде. Но я удивляюсь, почему по отношению к забивавшим игрокам ничего не было применено. Странно. Я думал, этих бойцов тоже лишат возможности забивать на некоторое время. Вопрос этот надо решить обязательно. Вот сегодня позвоню, узнаю», — заявил Валуев.

Матч между «Водником» и «Байкалом-Энергией» состоялся 26 февраля в Архангельске и завершился поражением хозяев площадки со счетом 9:11. Все 20 мячей были забиты хоккеистами в собственные ворота.

Самым «результативным» игроком встречи стал нападающий «Водника» Олег Пивоваров, который огорчил своего голкипера 11 раз.

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Оба коллектива желали получить более удобного соперника в плей-офф соревнований. Для этого командам нужно было проиграть в этой встрече. Главный тренер «Водника» Игорь Гапанович и его коллега из «Байкал-Энергии» Евгений Ерахтин были дисквалифицированы на 2,5 года, а результат встречи аннулирован. Переигровка состоится на нейтральном поле в Обухово, 3 марта.

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